(Adnkronos) –

Il vertice trilaterale in Cina ha messo allo stesso tavolo Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, riaccendendo i riflettori sui principali dossier geopolitici del momento: dalla proliferazione nucleare alla guerra in Ucraina, fino alla crisi in Medio Oriente e alla questione iraniana. Tuttavia, al di là delle dichiarazioni ufficiali e delle strette di mano davanti alle telecamere, gli osservatori internazionali invitano alla cautela. Di fatto, analizzando i reali rapporti di forza e gli interessi in gioco, l’incontro sembra aver prodotto più risultati sul piano della comunicazione politica che su quello delle svolte diplomatiche concrete.

A tracciare un bilancio disincantato sui dossier legati alla sicurezza europea e al controllo degli armamenti è Federico Borsari, analista di difesa presso il Transatlantic Defense and Security Program del think tank Center for European Policy Analysis (Cepa). Secondo l’esperto, uno dei temi più sbandierati al termine dei colloqui – quello relativo alle armi nucleari – si è risolto in un nulla di fatto sul piano pratico, complice la profonda divergenza di interessi tra le tre potenze coinvolte.

“Il vertice non ha prodotto risultati concreti sul controllo degli armamenti. Le tre potenze hanno interessi profondamente diversi: Stati Uniti e Russia possiedono arsenali molto più grandi, mentre la Cina sta rapidamente espandendo il proprio e difficilmente accetterebbe limitazioni analoghe”, spiega Borsari, sottolineando come la scadenza del trattato New Start abbia ulteriormente aggravato l’assenza di meccanismi vincolanti di controllo e verifica. In questo scenario, parlare di denuclearizzazione appare fuori luogo. “Più che di denuclearizzazione, sarebbe quindi realistico parlare di riduzione del rischio nucleare, maggiore trasparenza e nuovi canali di comunicazione. Il dialogo è positivo, ma senza impegni verificabili rimane soprattutto una dichiarazione di intenti”, taglia corto l’analista, definendo l’appuntamento su questo fronte un’operazione essenzialmente “di facciata”

Una lettura analoga riguarda il conflitto in Ucraina, che, secondo quanto riferito da Donald Trump, avrebbe occupato uno spazio centrale sia nei colloqui bilaterali sia in quelli a tre. Per Borsari, la ripresa dei contatti ai massimi livelli non equivale a una svolta verso la fine delle ostilità, poiché i presupposti strategici del Cremlino non sono mutati e al tavolo mancava il diretto interessato. “Il vertice non ha generato sviluppi degni di nota sul piano diplomatico, dato che la causa fondamentale del conflitto, ovvero l’invasione di un paese sovrano da parte della Russia, rimane irrisolta, e Putin continua a ritenere che la pressione militare possa garantirgli una posizione negoziale più favorevole, nonostante le forze russe quest’anno non abbiano conseguito alcun risultato e rimangano sostanzialmente sulle stesse posizioni rispetto al 2025”, osserva l’analista del Cepa. Nemmeno il peso diplomatico di Pechino sembra destinato a sbloccare l’impasse nell’immediato, nonostante le discussioni sulle ipotesi di garanzie di sicurezza ispirate all’Articolo 5 della Nato.

“La Cina esercita una notevole influenza su Mosca, ma non necessariamente l’interesse a esercitarla per ottenere concessioni sostanziali sull’Ucraina, anche perché tra Mosca e Pechino esistono rapporti stretti, sia politici sia economici. Inoltre non confonderei la ripresa del dialogo con un reale avvicinamento alla pace, che richiederebbe anche il coinvolgimento diretto di Kiev”, precisa Borsari. Sul piano simbolico, l’immagine di Vladimir Putin seduto al centro del grande trilaterale – dopo essere apparso più defilato durante la cerimonia di benvenuto e nella foto di famiglia – ha alimentato il dibattito su una possibile riabilitazione internazionale del leader russo. Anche su questo punto, però, Borsari invita a distinguere tra percezione mediatica e sostanza geopolitica.

“Penso che una riabilitazione, se di ciò si può davvero parlare, sia solo di facciata. La realtà è che la Russia rimane un paese incapace di vincere contro l’Ucraina, con un’economia sempre più in difficoltà e costi umani e sociali crescenti”, afferma l’esperto. Pur riconoscendo che l’evento ha permesso al Cremlino di accreditarsi nuovamente come attore imprescindibile negli equilibri globali, il divario strutturale con gli altri due interlocutori resta evidente: “Le asimmetrie con gli Usa e con la Cina sono economiche, militari e strategiche e si stanno espandendo. Il trilaterale ha quindi rafforzato la narrativa del Cremlino di un ordine multipolare, senza necessariamente modificare gli effettivi rapporti di potere”.

Se sul fronte europeo e nucleare prevale lo scetticismo, lo scenario non cambia spostando l’attenzione sul Medio Oriente e sul dossier iraniano, altro tema che la Casa Bianca sostiene di aver affrontato con determinazione per impedire a Teheran di dotarsi dell’arma atomica e per disinnescare la guerra in corso. Ad analizzare le ricadute di questo confronto è Alissa Pavia, analista senior del think tank Atlantic Council, secondo cui l’assenza fisica di rappresentanti della Repubblica Islamica limita alla radice la portata operativa del summit.

“È difficile aspettarsi atti concreti sul dossier iraniano, innanzitutto perché non era presente una delegazione iraniana che potesse esprimersi al riguardo”, spiega Pavia, individuando piuttosto nelle dinamiche interne statunitensi la vera chiave di lettura dell’iniziativa di Washington. “Per Trump è soprattutto una questione di immagine: voler dimostrare al proprio elettorato – che si è espresso in modo molto sfavorevole nei confronti delle sue politiche guerrafondaie in Medio Oriente durante le ultime elezioni di metà mandato – di essere disposto a sedersi al tavolo dei negoziati con i principali leader mondiali per affrontare le questioni più salienti del momento”. Dietro la ricerca di un dividendo diplomatico ci sono, infatti, le preoccupazioni economiche quotidiane degli elettori americani: “Per l’americano medio, queste sono soprattutto il costo della vita, i prezzi del petrolio e l’aumento dei prezzi dei beni soggetti a dazi”, aggiunge l’analista. Resta infine da capire se l’incontro possa indurre Pechino e Mosca a rivedere il proprio sostegno, più o meno diretto, nei confronti di Teheran.

Secondo Alissa Pavia, eventuali segnali di moderazione nel breve termine non basteranno a scardinare convergenze geopolitiche ormai consolidate. “Si può immaginare un ridimensionamento delle tensioni nel breve periodo, volto a favorire una distensione. Tuttavia, Cina e Stati Uniti continuano a essere impegnati in una forte competizione strategica su diversi fronti, e il sostegno a Teheran consente a Pechino di continuare a contenere l’influenza di Washington in Medio Oriente, oltre a garantire un flusso costante di petrolio”, evidenzia l’esperta dell’Atlantic Council. Un calcolo parallelo guida anche le scelte del Cremlino, per il quale l’instabilità mediorientale rappresenta un utile diversivo strategico: “Per la Russia, invece, il rafforzamento dell’Iran gioca a suo favore, perché contribuisce a disperdere l’attenzione e le risorse americane su più fronti, determinando un potenziale indebolimento della posizione strategica di Washington”. Il quadro che emerge dalle analisi di Borsari e Pavia restituisce dunque l’immagine di un vertice ad alto impatto mediatico ma a bassa resa negoziale. Tra la necessità di Trump di mostrarsi un mediatore globale dopo il voto di metà mandato del Congresso, l’ambizione di Putin di spezzare l’isolamento diplomatico e la prudenza strategica di Pechino, il trilaterale in Cina sembra aver fotografato le tensioni del nuovo ordine multipolare più che averne avviato la risoluzione. (Di Iacopo Luzi)