CATANIA (ITALPRESS) – Allarme, la notte scorsa, nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani.

I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti alla base sarebbe stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. L’allarme è poi rientrato.

– foto Ipa Agency –

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