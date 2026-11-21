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(Adnkronos) –
Daniil Medvedev si prende lo spareggio qualificazione alle Atp Finals 2026. Il tennista russo batte Frances Tiafoe nell’ultimo match del gruppo intitolato a Ivan Lendl e vola in semifinale a Torino oggi, venerdì 20 novembre. Il numero 5 del ranking Atp supera l’americano in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, al termine di un match dominato soprattutto sul servizio (14 ace).
Nel primo parziale, Medvedev strappa il break al sesto game, chiudendo poi la pratica in 34 minuti. Nel secondo set, Tiafoe perde invece la battuta nel nono gioco. Il russo ora affronterà Zverev nella semifinale del Torneo dei Maestri.
Ecco il programma di domani, sabato 21 novembre, alle Atp Finals:
Ore 14 Alcaraz-Shelton
Ore 20:30 Zverev-Medvedev
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