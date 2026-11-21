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Roma, 21 nov. (askanews) – Questa la serie A dopo Parma-Cagliari 1-5:
Dodicesima giornata: Como-Cagliari 2-0, Lazio-Lecce 3-0, Parma-Roma 1-5, Napoli-Torino (ore 20:45), Juventus-Venezia (22/11, ore 12:30), Bologna-Udinese (ore 15:00), Sassuolo-Genoa (ore 15:00), Milan-Frosinone (ore 18:00), Atalanta-Inter (ore 20:45), Monza-Fiorentina (23/11, ore 20:45).
Classifica: Lazio 32, Roma 30, Inter 28, Como 26, Milan 24, Frosinone 20, Juventus 18, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Parma, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5.
Tredicesima giornata: Venezia-Bologna (27/11, ore 20:45), Frosinone-Parma (28/11, ore 15:00), Torino-Lazio (28/11, ore 18:00), Inter-Genoa (28/11, ore 20:45), Udinese-Fiorentina (29/11, ore 12:30), Sassuolo-Napoli (29/11, ore 15:00), Roma-Monza (29/11, ore 18:00), Como-Juventus (29/11, ore 20:45), Lecce-Atalanta (30/11, ore 18:30), Cagliari-Milan (30/11, ore 20:45).
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