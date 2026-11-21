Roma, 21 nov. (askanews) – La Lazio non si ferma e consolida il primato in Serie A. La squadra di Gattuso supera 3-0 il Lecce all’Olimpico nella dodicesima giornata di campionato e resta in testa alla classifica. Decisiva la doppietta di Noslin, autore del vantaggio nel primo tempo e del raddoppio nella ripresa, prima del definitivo tris firmato da Frattesi con un pregevole pallonetto.

I biancocelesti sbloccano il risultato al 25′ con Noslin, che di testa sfrutta il cross di Isaksen e firma l’1-0. Il Lecce prova a reagire in avvio di ripresa con Tiago Gabriel, pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma è ancora la Lazio a colpire. Noslin trova la doppietta al termine di un’azione rifinita da Taylor con un assist di tacco, dopo il servizio di Floriani.

Con il doppio vantaggio la squadra di Gattuso trova maggiore fluidità e chiude definitivamente i conti con Frattesi, che supera Falcone con un pallonetto. Nel finale Falcone evita un passivo più pesante con un intervento sul colpo di testa ravvicinato dello stesso Frattesi.