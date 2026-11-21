ROMA (ITALPRESS) – Aperta nella Sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente di Corrado Augias, che accoglierà fino alle 18 di oggi quanti vorranno tributare un ultimo saluto al giornalista e scrittore. Ad accogliere il feretro del giornalista e scrittore la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias insieme a suo marito, il giornalista Piero Suber, i tre nipoti e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A stringersi attorno ai familiari, tra i primi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e Walter Veltroni. In piazza una lunga fila di persone attende per rendergli omaggio.

– foto Ipa Agency –

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