(Adnkronos) –

Massimo Bossetti è “assolutamente” fiducioso nella revisione del processo a proprio carico. “Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione perché il 5 ottobre, come sapete tutti, hanno rigettato l’udienza. L’abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò” ha affermato in un’intervista che andrà in onda stasera a Quarto Grado, su Retequattro. L’ex muratore di Mapello si trova in carcere, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.



Bossetti sta “cercando di provare a evidenziare” la sua innocenza: “Ci sono tante cose che possono essere fatte meglio”. Per sapere chi ha ucciso la ragazza, è “meglio chiedere agli avvocati, non voglio sbilanciarmi più di tanto”. Secondo l’ex muratore, “l’idea che c’è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto”.

L’uomo può uscire dal carcere di Bollate grazie a “un’alternativa all’articolo 21. Ho sempre rifiutato però giustamente è meglio vivere anche questa cosa”. Lavora, si occupa di “coibentazione termoacustica, con tutti gli elementi in acciaio”, un lavoro “bellissimo che mi distrae”. Non manca di vedere la famiglia, vede “tutti”, la moglie e “tutti i figli”, e la storia con la moglie va avanti anche dal carcere: “Niente è finito”.