(Adnkronos) –

E’ stata aperta alle 10 a Roma la camera ardente di Corrado Augias, il giornalista e scrittore morto a 91 anni giovedì 19 novembre. Allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, rimarrà aperta fino alle 18. L’ingresso per il pubblico avverrà dalla scalinata del Vignola.

Ad accogliere il feretro la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias insieme a suo marito, il giornalista Piero Suber, i tre nipoti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri (VIDEO). In piazza già una lunga fila di persone attendeva per rendere omaggio.

“Sarà un mondo un po’ più povero senza quel suo sguardo intelligente, colto, laico e al tempo stesso sempre rispettoso”, ha detto Gualtieriricordando Augias alla camera ardente. Per il primo cittadino, quello che la città sta tributando è “un omaggio grandissimo da parte dei cittadini a una personalità straordinaria, un grandissimo intellettuale, un grandissimo uomo di cultura” che ha rappresentato “una voce importantissima sui grandi temi, anche sui grandi principi della nostra democrazia e della nostra Costituzione”.

Gualtieri ha ricordato il contributo di Augias alla vita culturale della Capitale, citando anche la partecipazione alle Feste della Resistenza, dove seppe unire “memoria, storia e riflessione civica” con interventi e conferenze “straordinarie”. “Una voce che ci mancherà tantissimo, che mancherà all’Italia, che mancherà alla nostra città”, ha aggiunto il sindaco, definendo Augias “un cittadino esemplare” che ha dato “un contributo davvero incalcolabile con la ricchezza del dibattito pubblico”. Nel ricordarne la figura, Gualtieri ha sottolineato come il giornalista e scrittore “incarnasse davvero i valori dell’Illuminismo, del libero confronto delle idee, del pensiero critico e della libertà di pensiero”, definendolo “una voce libera”. Il sindaco ha poi annunciato che la Notte dei Musei e Musei in Musica saranno dedicate alla memoria di Augias: in tutti gli eventi della manifestazione sarà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle attività. “Lo consideriamo davvero un po’ un nostro maestro su tante cose”, ha spiegato. “Possiamo dire che Corrado Augias era un uomo libero”, ha concluso Gualtieri, ricordandone anche la capacità di affrontare “la malattia e il dolore con una forza straordinaria” ed esprimendo “grande vicinanza naturalmente alla sua bellissima famiglia”.

“Bello vedere tantissima gente comune, è un segnale che Corrado è riuscito ad arrivare a tutti”. Così Sigfrido Ranucci uscendo dalla camera ardente. Poi ha ricordato: “Nel momento di difficoltà è venuto a darmi conforto, proprio nei giorni dopo la rimozione da Report. Ci ha tenuto a incontrarmi e a darmi tutta la sua solidarietà”.

I funerali laici si svolgeranno invece in forma privata ad Acqualoreto, la piccola frazione del comune di Baschi (Terni) in Umbria, diventata una seconda casa per Augias da molti anni. E dove verrà conservata l’urna che custodirà le sue ceneri: come da sua volontà, verrà infatti cremato. A farlo sapere è stata la famiglia del giornalista, che non ha ancora fissato una data per le esequie laiche che si terranno probabilmente dopo il memoriale pubblico previsto nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sabato 28 novembre e nel quale sono previsti interventi sia dei familiari che di Ezio Mauro e altri personaggi amici del giornalista, compreso Nicola Piovani che porterà anche un omaggio musicale.

Voce storica del giornalismo e della cultura italiana, è stato autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali. Dichiaratamente ateo, si era sempre battuto per la laicità delle istituzioni e per i diritti civili. La sua ultima battaglia riguarda il fine vita: Augias ha dedicato gran parte delle sue ultime riflessioni pubbliche proprio alla difesa dell’autodeterminazione.