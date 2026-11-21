Roma, 21 nov. (askanews) – Kimi Antonelli racconta la sorpresa per il miglior tempo ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, che però non gli consentirà di partire dalla pole position a causa della penalità di cinque posizioni per la sostituzione di componenti della power unit. “È stata una qualifica molto strana per me. Non riuscivo a far funzionare le gomme, avevo zero feeling con la macchina e il pedale del freno era molto lungo, quindi faticavo in staccata. Nell’ultimo giro pensavo di essere fregato perché l’ho iniziato a un secondo dalla macchina davanti. Però qui l’effetto scia è talmente potente che sono riuscito a guadagnare grazie a quello e a metterla in pole”, ha spiegato il pilota della Mercedes. Antonelli, che scatterà dalla sesta posizione, guarda con fiducia alla gara: “Proverò semplicemente a fare una buona partenza, evitare guai e poi avanzare passo dopo passo”. L’italiano prevede una corsa interessante, nella quale l’effetto scia e la gestione della strategia potrebbero risultare determinanti.