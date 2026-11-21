Roma, 21 nov. (askanews) – Rabbia e delusione in casa Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, con entrambe le monoposto eliminate in Q2. Charles Leclerc ha chiuso undicesimo, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, dodicesimo. Il monegasco non ha nascosto la propria irritazione al termine della sessione: “L’errore sicuramente pesa, ma è anche vero che non ne abbiamo fatta una giusta oggi. Per tutta la sessione avevamo piloti che stavano spingendo dietro e i messaggi non arrivavano”. Leclerc ha puntato il dito anche contro i problemi di traffico e la gestione della comunicazione dal muretto: “Sono abbastanza incazzato perché ho preso tutto quello che c’era fuori linea per tutta la qualifica, poi ovviamente la macchina non fa quello che deve fare”. Il pilota della Rossa ha evidenziato anche il deficit di velocità sui rettilinei: “Non mi attendevo un weekend così complicato. Prendiamo un secondo in rettilineo e in questi casi è difficile fare qualcosa”. Per la Ferrari si prospetta una gara in salita, con Leclerc e Hamilton chiamati a una difficile rimonta.