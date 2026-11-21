(Adnkronos) – Caos in Lazio-Lecce. Oggi, domenica 21 novembre, i biancocelesti hanno ospitato i salentini all’Olimpico nella 12esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata anche da qualche episodio arbitrale. Nel corso del secondo tempo infatti sono ben tre le proteste per possibili calci di rigore, due chiesti da Gattuso e uno da Di Francesco.

Succede tutto nella ripresa. Al 66′ Frattesi entra in area e va a contatto con un difensore del Lecce, che lo butta a terra: immediate le proteste biancocelesti, con Gattuso a chiedere un calcio di rigore. Le immagini mostrano un contrasto prolungato iniziato fuori dall’area, con entrambi i giocatori a strattonarsi, motivo per cui l’arbitro ha fatto cenno di proseguire.

Nel ribaltamento di fronte invece è Fatah a finire a terra in area dopo un contrasto con Diogo Leite, ma anche in questo caso l’arbitro Marcenaro giudica tutto regolare, proprio come nel finale di partita, quando Taylor si avventura in uno slalom gigante in area, cadendo dopo il contrasto con un difensore. Niente da segnalare però per il direttore di gara.