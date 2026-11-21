(Adnkronos) –

Gianni De Gennaro si è ucciso. L’ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa in campagna a Montiano, frazione del comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.

L’ex capo della polizia nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta con l’accusa di depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Nei giorni precedenti l’ex super poliziotto aveva subito delle perquisizioni. Il 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta.

”Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro”. Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi. ”Esprimo il mio cordoglio -ha sottolineato – e la mia vicinanza al fratello, Comandante generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”.

“Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità” , ha detto all’Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio.

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato come Gianni De Gennaro, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”, scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. A dirsi sconvolto anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto, ha servito le istituzioni per tutta la vita indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano. Tocca agli inquirenti fare il loro lavoro, però credo che in un Paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste e se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronuncia la sentenza non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata”. “Questo non è giusto, non è da Paese civile – ha proseguito – purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali. Quindi ho espresso le mie condoglianze alla famiglia ho telefonato al fratello, il generale de Gennaro, comandante della Guardia di Finanza. Credo che dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace e che poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso”, ha concluso Tajani.

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi”, ha dichiarato dal canto suo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione”, sottolinea.

Il gip aveva respinto la richiesta di arresto.﻿”Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda. “Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole”. Non riesce a dire altro l’avvocato Francesco Bertorotta, che con l’avvocato Franco Coppi, difendeva l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggi. Notizia “sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era”, ha detto Matteo Renzi aprendo i lavori dell’assemblea di Italia Viva a Milano. “Se dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penserei a De Gennaro”. La sua “scomparsa è tragica. Ci sarà tempo e modo per capire e valutare, oggi è il momento della pietas, del cordoglio, nel quale il primo pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. In questi casi il cordoglio viene prima di qualsiasi valutazione”, ha aggiunto il leader di Italia Viva.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Innanzitutto è una persona che conoscevo personalmente quindi sono molto scosso su questa questione, sono anche amico del fratello. Al netto della vicenda credo che sia un’occasione ancora importante per riflettere sul sistema anche a distanza di anni, di mettere la gogna le persone”, ha detto dal canto suo il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. “Non è che voglio strumentalizzare l’accaduto, ci mancherebbe, non lo fare mai a maggior ragione per una persona che conoscevo bene, che stimavo, che consideravo assolutamente estraneo dal mio punto di vista a quello che accadeva, pur non conoscendo i fatti, credo che una riflessione sul binomio magistratura e alcuni mezzi d’informazione vada fatta nel rispetto per carità della libertà di espressione della stampa, della giustezza di comunicare ai cittadini le notizie e anche al dovere della magistratura di fare indagini ma insomma rispetto alla polarizzazione di queste vicende dimenticano spesso che ci sono delle persone dietro, delle famiglie, insomma, è una riflessione che le nostre democrazie devono fare”, ha chiuso Cirielli.