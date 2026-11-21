(Adnkronos) – Con Teheran “farò un accordo che sarà permanente, non permetterò che nessuno potrà permettere loro di avere armi atomiche”. E’ quanto ha detto Donald Trump intervistato oggi da Fox News sulla guerra in Iran, affermando che intende assicurarsi che anche i presidenti futuri saranno vincolati all’accordo con cui chiuderà la guerra con l’Iran. Il presidente ha inoltre detto che “probabilmente dopo la guerra l’Iran avrà un regime più ragionevole”.

Gli Stati Uniti hanno intanto imposto un blocco navale in risposta alla chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran, avvenuta all’inizio del conflitto. Washington ha inoltre intensificato la pressione economica sulla Repubblica islamica attraverso una serie di misure e sanzioni. L’Iran, che rivendica il controllo dello Stretto di Hormuz, prende regolarmente di mira le navi che tentano di attraversarlo senza la propria autorizzazione. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno predisposto scorte per le petroliere lungo le coste dell’Oman.

In un’intervista pubblicata sabato dal quotidiano ufficiale Iran Daily, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha inoltre ribadito l’opposizione di Teheran a qualsiasi trasferimento all’estero delle scorte di uranio arricchito del Paese, un’opzione più volte presa in considerazione nell’ambito dei negoziati con Washington. Il programma nucleare iraniano rappresenta inoltre uno dei principali nodi delle relazioni tra Iran e Stati Uniti ed è da tempo al centro delle tensioni tra le potenze occidentali e Teheran, che ha sempre negato di voler dotarsi di armi nucleari. “Credo che si possa trovare una soluzione, ma abbiamo linee rosse molto chiare: il materiale non lascerà il Paese”, ha dichiarato il capo della diplomazia iraniana.

La Russia e la Cina “anche si oppongono” a un cambio della dottrina nucleare dell’Iran, quanto afferma il ministro degli Esteri iraniano in un’intervista al quotidiano “Iran”, sottolineando che la questione della possibile modifica della dottrina nucleare, intorno alla quale è in corso un dibattito interno, è “ampia, seria” e ha “sostenitori e oppositori”, elencando quindi tra questi ultimi Russia e Cina che hanno accordi di cooperazione con Teheran.

“Quello che importa è fino a ora la nostra dottrina non è cambiata e le nostre posizioni ufficiali rimangono quelle di prima”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Ci sono quelli che credono che la dottrina nucleare debba rimanere nella forma attuale e altri che parlano della necessità di cambiamento, entrambe le parti hanno i propri argomenti e ragioni”, ha spiegato Araghchi riferendosi alle richieste di esponenti dell’ala più oltranzista del regime iraniano di dotarsi di armi nucleari dopo la guerra con Stati Uniti e Israele e l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei. Tra le ipotesi, rilanciate dai ‘falchi’ di Teheran, c’è anche l’uscita dal Trattato di non proliferazione, considerato da alcuni ormai inutile per la Repubblica islamica.

“Gli ultimi dati militari hanno dimostrato che dotarsi di armi nucleari per l’Iran non è un’ambizione, ma una necessità più importante del pane”, scriveva lo scorso ottobre Davoud Modarresian, commentatore politico vicino agli ambienti ultraconservatori iraniani. Il dibattito segna una svolta per la Repubblica islamica, dove sostenere apertamente la costruzione della bomba ha a lungo significato mettere in discussione l’autorità della defunta Guida suprema, concludeva in articolo su questo dibattito il Financial Times.

Una delegazione del Qatar si è intanto recata a Teheran ieri sera e ha tenuto un incontro di due ore con funzionari iraniani con l’obiettivo di rilanciare le negoziazioni tra l’Iran e gli Stati Uniti. E’ quanto afferma il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim. Secondo Axios a Teheran era presente l’inviato qatariota Ali al-Thawadi.

Giovedì gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, come riferito da Axios che cita fonti vicine al dossier, si sono incontrati giovedì a Berlino con alti funzionari del Qatar. Il primo ministro qatariano Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e il suo inviato, Ali al-Thawadi, avrebbero partecipato all’incontro di Berlino.

In un’intervista al quotidiano statale ‘Iran’, il ministro degli Esteri Araghchi ha dichiarato che Qatar e Pakistan sono gli unici due canali di mediazione con l’amministrazione Trump.

“Una delegazione qatariota si è recata ieri sera a Teheran e abbiamo avuto consultazioni della durata di due ore”, ha sottolineato, senza fornire ulteriori dettagli, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, citato dall’agenzia di stampa Tasnim. “Consideriamo il blocco economico un atto di guerra e adotteremo tutte le misure necessarie per rimuoverlo”. Questo messaggio, ha aggiunto, “è stato comunicato alle altre parti, compresi i mediatori”: “Gli Stati Uniti ne sono consapevoli”.

I Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, affermano di aver abbattuto un drone Usa in volo sullo Stretto di Hormuz. Lo riferisce l’agenzia iraniana Irna secondo cui si tratta di “un drone americano Mq-9”. Per i Pasdaran è il 58esimo di questo tipo che viene abbattuto.

Fiamme a bordo di un petroliera nei pressi dello Stretto di Hormuz. Secondo le notizie della Irib, che cita la Marina iraniana, sarebbe stata colpita stamani dall’esplosione di una mina navale mentre era in navigazione a est dello Stretto di Hormuz in un’area considerata “interdetta”.

“Viaggiare in aree interdette – ripete la Marina iraniana – costituisce una seria minaccia per la vita dell’equipaggio e per la sicurezza delle navi”.