PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi vince la Sprint del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia trionfa davanti agli spagnoli Raul Fernandez (Trackhouse) e Alex Marquez (BK8 Gresini), rispettivamente secondo e terzo. L’altro iberico Marc Marquez (Ducati) cade al penultimo giro e fallisce il match point mondiale, tenendo in corsa non solo Bezzecchi, ma soprattutto il suo connazionale Jorge Martin (quinto al traguardo), che dovrà però compiere un altro miracolo nella gara lunga di domani, domenica, per rimandare tutto all’ultima prova, in programma tra una settimana a Valencia. Ai piedi del podio, davanti a Martin, c’è la Ktm dello spagnolo Pedro Acosta; settimo Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46), 11esimo Enea Bastianini (Red Bull Ktm), 15esimo Luca Marini (Honda) e 16esimo Fabio Morbidelli (Pertamina VR46).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 19’48″999

alla velocità media di 166,8 km/h

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 8″378

3. Alex Marquez (Esp) Ducati a 11″568

4. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 11″888

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 12″058

6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 12″217

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 12″658

8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 18″392

9. Iker Lecuona (Esp) Ducati a 19″077

10. Jack Miller (Aus) Yamaha a 19″467

Giro più veloce: Marco Bezzecchi (3°) in 1’38″418 alla velocità media di 167,9 km/h.

APRILIA TEAM CAMPIONE DEL MONDO 2026

Il Gran Premio del Portogallo entra di diritto nella storia del team di Noale. Grazie alla vittoria di Marco Bezzecchi e al quinto posto di Jorge Martín nella sprint, Aprilia Racing conquista ufficialmente il titolo di team campione del mondo MotoGP 2026. Un risultato sportivo di grande prestigio che rappresenta il punto più alto raggiunto da Aprilia Racing dall’ingresso in MotoGP nel 2015, con il progetto RS-GP sotto la direzione di Romano Albesiano.

BEZZECCHI SI PRENDE ANCHE LA POLE

Marco Bezzecchi aveva in mattinata conquistato anche la pole. Il pilota italiano dell’Aprilia ha girato in 1’37″201 (nuovo record della pista) e partirà davanti a tutti anche nella gara di domani (ore 14) sul circuito di Portimao. Marc Marquez scatterà dalla seconda posizione e punterà a vincere il Mondiale. In prima fila c’è anche Fabio Di Giannantonio (DucatiVR46), terzo. Partirà dalla quarta casella Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). In terza fila, dietro a Martin, ci saranno Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda Lcr).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’37″201

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’37″695

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’37″823

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’38″117

5. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’38″262

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’38″304

3^ fila

7. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’38″314

8. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’38″515

9. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’38″630

4^ fila

10. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’38″706

11. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’38″867

12. Iker Lecuona (Esp) Ducati in 1’39″094

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).