(Adnkronos) – Il Motomondiale di nuovo in pista per un gara che può assegnare il titolo MotoGp oggi, sabato 21 novembre. In Portogallo si corrono le qualifiche e la gara sprint sul tracciato di Portimao, tutto in diretta tv e streaming. Lo spagnolo Marc Marquez, con la Ducati, è l’osservato speciale nel Gp del Portogallo. L’iberico, che guida la classifica iridata a due Gp dalla fine della stagione con 60 punti su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, si gioca il secondo match point per il titolo di campione del mondo. Il successo potrebbe arrivare già oggi nella sprint del pomeriggio.

Le qualifiche del Gp del Portogallo sono in programma oggi, sabato 21 novembre, alle 11:45. La gara Sprint si correrà alle 15.55.

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.