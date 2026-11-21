(Adnkronos) – “Paolo Bulgari è stato una luce per via Condotti, alla quale, insieme a Battistoni e Capuano, ha dato importanza in tutto il mondo”. E’ il ricordo che Rino Barillari, il ‘King dei paparazzi’, affida all’Adnkronos di Paolo Bulgari, figura cardine della storia dell’alta gioielleria, morto all’età di 89 anni.

“Lo ricordo gentilissimo, anche nei momenti più drammatici, come quando sequestrarono il fratello Gianni. Straordinario, capace, con un cervello superiore. Lui, come Gucci e Valentino, sono riusciti a inventarsi dei lavori che nel mondo non c’erano. Dove c’era lui, c’era il successo. Alle prime di un film o di uno spettacolo a teatro, arrivava lui e le sale si riempivano di gente di un certo livello”.

Lo scatto più bello in cui lo ha ritratto? “Indubbiamente quello con la moglie e la figlia”, conclude Barillari.