PARMA (ITALPRESS) – La Roma riparte dopo la sosta con un pokerissimo e batte il Parma, al Tardini, per 5-1, nella dodicesima giornata di Serie A. La sblocca Malen nel primo tempo, poi il pari di Elphege a inizio ripresa prima di altri tre gol dell’olandese (poker per lui, tornato capocannoniere) e della rete di Rodrigo Mora. I giallorossi scavalcano momentaneamente l’Inter (impegnata domani con l’Atalanta) e tornano a -2 dalla Lazio. Tanta intensità fin dai primi minuti. In avvio la Roma prende campo, ma sono del Parma le occasioni più nitide. Al 34′ arriva la chance più grande per i Ducali, con Svilar che salva su Fabbian. Al 39′, però, passano in vantaggio i giallorossi. Cross di Lulli dalla destra, Malen aggancia il pallone spalle alla porta, si gira con un movimento da campione e batte Daffara. Al 52′ Dybala chiama alla parata Daffara, ma due minuti dopo è il Parma a trovare la rete. Elphege riparte a 60 metri dalla porta avversaria sfruttando un errore di Balerdi, arrivando fino davanti a Svilar e siglando l’1-1. Al 64′ Daffara neutralizza con un grande riflesso un colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di un angolo, ma per vedere un altro gol serve attendere solo pochi minuti. Al 68′ il neo entrato Wesley crossa dalla destra verso Troilo, che liscia clamorosamente il pallone regalandolo a Malen, bravo a farsi trovare pronto per insaccare il 2-1. Al 71′ il tris giallorosso nasce nuovamente dalla destra. Soulè, entrato poco prima al posto di Dybala, avanza fino all’area di rigore del Parma, aspetta la sovrapposizione di Wesley e serve il brasiliano, che mette in mezzo dove la palla, dopo una respinta di un difensore avversario, arriva tra i piedi di Rodrigo Mora: conclusione e quarto gol consecutivo in campionato del portoghese. La Roma è scatenata e al 77′ arriva il poker. E’ ancora Soulè a servire uno scatenato Wesley sulla destra: cross in mezzo e tap-in di Malen che vale la tripletta dell’olandese. Il bomber giallorosso non è sazio e al 90′ trova il poker personale. Wesley recupera un pallone a centrocampo e serve l’attaccante, che buca la difesa del Parma, salta Daffara e insacca. Al Tardini finisce 5-1 per la Roma. Numeri incredibili per l’attacco giallorosso e per il bomber olandese.

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