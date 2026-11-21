LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli è il più veloce, ma è di Max Verstappen la pole position al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. La penalità di cinque posizioni al campione del mondo (1’33″893) per l’utilizzo del sesto motore endotermico stagionale favorisce l’olandese della Red Bull, che partirà davanti a tutti nella gara di domani (ore 5 italiane) sulla Strip grazie al tempo di 1’34″151. Comincerà dalla prima fila anche la Mercedes di George Russell (1’34″224), che precede la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Isack Hadjar. Terza fila con Arvid Lindblad (Racing Bulls) appena davanti ad Antonelli. Fuori in Q2 entrambe le Ferrari: Charles Leclerc partirà decimo dopo la penalità di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton scatterà dall’undicesima posizione.

(ITALPRESS).