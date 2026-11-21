SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lara Colturi vince lo slalom di Gurgl, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2026/2027. La classe 2006 italiana, che gareggia per l’Albania, ottiene il primo storico successo nel circuito dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche, chiudendo la giornata con un tempo complessivo di 1’45″47, precedendo le svedesi Sara Hector (+0″27) e Anna Swenn Larsson (+0″30). Appena fuori dal podio c’è la statunitense AJ Hurt (+0″39), mentre la svedese Hanna Aronsson Elfman e la svizzera Camille Rast sono quinte a pari merito con un distacco di 0″934 dalla vincitrice. La migliore delle italiane è Lara Della Mea, nona a 1″06 dopo il terzo posto della prima manche. Non completano la seconda metà di gara Giulia Valleriani ed Emilia Mondinelli.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Lara Colturi (Alb) in 1’45″47

2. Sara Hector (Swe) a 0″27

3. Anna Swenn Larsson (Swe) a 0″30

4. AJ Hurt (Usa) a 0″39

5. Hanna Aronsson Elfman (Swe) a 0″93

6. Camille Rast (Sui) a 0″93

7. Zrinka Ljutic (Cro) a 1″03

8. Emma Aicher (Ger) a 1″05

9. Lara Della Mea (Ita) a 1″06

10. Dzenifera Germane (Lat) a 1″11

Emilia Mondinelli (Ita) DNF

Giulia Valleriani (Ita) DNF

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Lara Colturi (Alb) 260 punti

2. Emma Aicher (Ger) 192

3. Sara Hector (Swe) 150

4. Paula Moltzan (Usa) 120

5. Zrinka Ljutic (Cro) 110

6. Camille Rast (Sui) 109

7. Anna Swenn Larsson (Swe) 105

8. AJ Hurt (Usa) 86

9. Marion Chevrier (Fra) 64

10. Hanna Aronsson Elfman (Swe) 61

12. Lara Della Mea (Ita) 53

13. Asja Zenere (Ita) 45

14. Beatrice Sola (Ita) 12

15. Martina Peterlini (Ita) 7

16. Alice Pazzaglia (Ita) 2

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).