(Adnkronos) – La Serie A riparte dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Oggi, sabato 21 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli – in diretta tv e streaming -, si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Max Allegri e il Torino di Ignazio Abate. Gli azzurri sono reduci dal pareggio interno con la Lazio e prima ancora dal crollo in Champions League contro il Porto.

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli sarà impegnato nella trasferta contro il Sassuolo, mentre il Torino ospiterà la Lazio.