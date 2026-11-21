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(Adnkronos) – Gasperini affronta Gilardino. La Roma torna in campo in Serie A e oggi, sabato 21 novembre, affronta il Parma in trasferta in uno degli anticipi della dodicesima giornata. I giallorossi arrivano alla sfida del Tardini dopo il successo agguantato per 3-0 contro il Sassuolo prima della sosta, mentre i ducali avevano perso in casa 2-1 contro il Bologna nell’ultimo turno prima della pausa nazionali. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Parma-Roma, in campo alle 18:
Parma (3-5-2) Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. All. Gilardino
Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
La partita tra Parma e Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 214 (per gli abbonati con Zona Dazn). La sfida sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn.
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