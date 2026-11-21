NAPOLI (ITALPRESS) – A Caivano i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del gruppo forestale di Napoli e ai carabinieri del NIL hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante le operazioni è stato denunciato il titolare di un’azienda in contrada Cantano. Nello stabilimento sono stati trovati cinque lavoratori in nero e riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa. È stato sequestrato il capannone per un’area di 3.500 metri quadrati. Sequestrate anche 250 tonnellate di indumenti usati e materiale tessile. Elevate sanzioni per più di 31 mila euro.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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