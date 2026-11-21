(Adnkronos) –

Allarme venerdì 20 novembre in serata nella base Usa Sigonella, in Sicilia, per la presunta presenza di droni. La notizia, pubblicata su X dall’account social britannico DefenceGeek, è stata ripresa da vari media italiani.

I droni avrebbero sorvolato sia la base che gli alloggi.

Secondo quanto riportano i media, in particolare a una cisterna volante KC135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano. L’aereo sarebbe poi però atterrato regolarmente a Sigonella.