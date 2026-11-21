(Adnkronos) –

Le agenzie di sicurezza statunitensi stanno avvertendo le compagnie aeree, i vettori di trasporto merci aereo e gli aeroporti Usa di “recenti messaggi pubblici diffusi da terroristi che incitano ad attacchi simili al tentato dirottamento di un volo Flydubai diretto a Tel Aviv” di settembre scorso. Lo scrive la Cnn.

“Fbi, dipartimento per la Sicurezza Interna e la Transportation Security Administration hanno inviato congiuntamente un rapporto informativo ai membri del settore aeronautico, indicando che affiliati di Al Qaeda e sostenitori del gruppo terroristico ‘hanno diffuso numerosi messaggi in cui elogiavano il tentato dirottamento e incoraggiavano attacchi simili contro presunti interessi statunitensi, israeliani ed ebraici’, secondo una copia del rapporto ottenuta dalla Cnn”.

Non ci sono minacce specifiche e credibili in corso, ha detto una fonte delle forze dell’ordine all’emittente, aggiungendo che i funzionari della sicurezza condividono regolarmente con le aziende private le informazioni che destano preoccupazione e che vengono rilevate dalla comunità dell’intelligence statunitense.