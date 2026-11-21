(Adnkronos) –

Notte di attacchi in Ucraina. Un asilo nido è stato colpito durante un attacco russo a Zaporizhzhiain Ucraina. Un anziano è rimasto ferito e un incendio è divampato in un edificio residenziale adiacente. Mykhailo Semikin, capo ad interim dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha segnalato l’incidente su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. Un asilo nido è stato preso di mira. L’attacco ha anche provocato un incendio in un appartamento di un edificio residenziale di cinque piani adiacente”, si legge nel comunicato.

Le forze russe hanno inoltre lanciato un altro attacco con droni su Kryvyi Rih, provocando un incendio in un impianto industriale. Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di Difesa di Kryvyi Rih, ha segnalato l’incidente su Telegram: “Il nemico ha lanciato un altro attacco con un drone Shahed a propulsione a reazione contro un impianto industriale. C’è un incendio”. La stessa città era già stata presa di mira con missili balistici nella tarda serata di venerdì, causando la morte di un bambino di 7 anni e di un paramedico di 20 anni, ferendo altre 52 persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Gli attacchi mortali hanno preso di mira un’area urbana densamente popolata e piena di civili proprio nella Giornata mondiale dell’infanzia. Ulteriori attacchi sono stati sferrati proprio mentre i soccorritori giungevano sul posto — una tattica nota come attacco ‘double-tap’ si legge su kyivindependent.com.

“La Russia ha attaccato Kryvyi Rih due volte in un’ora: prima con missili, poi con un drone – scriveva nella notte su X il premier ucraino, Sergii Koretskyi – In entrambi i casi è stata colpita una zona residenziale, proprio nel mezzo delle case. Un bambino di sette anni è morto in terapia intensiva a causa delle ferite riportate. Anche un medico è rimasto ucciso”. Il premier ha denunciato come “il secondo attacco” abbia “colpito lo stesso punto” del primo “mentre soccorritori, Polizia e medici erano al lavoro”. “La Russia lo fa deliberatamente – ha accusato – prende di mira chi salva vite umane.”