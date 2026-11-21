(Adnkronos) –

Verissimo torna oggi, sabato 21 novembre, e domani, domenica 22 novembre, con un nuovo doppio appuntamento del weekend in compagnia di Silvia Toffanin e i suoi ospiti.

A Verissimo intensa intervista per la conduttrice Filippa Lagerbäck, in libreria con ‘La vita che c’è’. Sarà ospite di Silvia Toffanin anche la modella e attrice Madalina Ghenea. Inoltre, si racconterà Tosca, uscita con un nuovo singolo e in partenza con un tour nei teatri italiani.

Spazio poi al percorso e alle emozioni della ballerina Megan Ria, concorrente eliminata da ‘Grande Fratello Vip’. Infine, sarà in studio Nesrin Cavadzade, l’attrice che interpreta la perfida Sahika nella serie di Canale 5 ‘Forbidden fruit’.

In esclusiva per la televisione italiana, Silvia Toffanin intervisterà il fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer che, nel suo ultimo best seller ‘Canto del cigno. Diana, mia sorella’, al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo, ripercorre, a quasi 30 anni dalla sua scomparsa, la vita dell’amata sorella.

A Verissimo la storia e i successi di Daniel Grassl, il fenomeno azzurro del pattinaggio artistico su ghiaccio. Inoltre, direttamente da ‘Grande Fratello Vip’, con la loro forte personalità, due tra i protagonisti indiscussi di questa edizione: Valeria Marini e Alex Belli. E ancora, tra pubblico e privato, le novità nella vita di Marcella Bella.

Infine, saranno ospiti Alessandra e Rosita Celentano, cugine unite da una grande complicità e fresche di pubblicazione di un libro scritto a quattro mani.