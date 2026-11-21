TORINO (ITALPRESS) – Sarà Alexander Zverev a sfidare lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’ultimo atto delle Atp Finals. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, il tennista tedesco, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, ha superato nella seconda semifinale il russo Daniil Medvedev, quarta testa di serie e n.5 Atp, con il punteggio di 7-6(0) 6-4, maturato in un’ora e 28 minuti di gioco.

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