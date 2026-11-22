REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni la Commissione europea ha progressivamente ridotto le giornate di pesca, concentrando la propria azione sulla tutela della biodiversità ittica. In questo scenario riteniamo che una delle potenzialità ancora inespresse del comparto ittico calabrese sia proprio l’acquacoltura. È un settore sul quale dobbiamo investire; presentiamo questo progetto che vede impegnate Legacoop Calabria e Legacoop Puglia e spero possa offrire ai nostri armatori e agli operatori della pesca nuove opportunità di lavoro e di reddito. L’acquacoltura può rappresentare un pezzo importante del futuro della pesca calabrese”. È quanto ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo alla presentazione del progetto “4helixAquaCultureNet”, iniziativa di cooperazione transfrontaliera finanziata nell’ambito del Programma Interreg Grecia-Italia, cofinanziato dall’Unione europea, finalizzata a rafforzare l’innovazione, la competitività e la sostenibilità del settore dell’acquacoltura.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Lorenzo Sibio, presidente di Legacoop Calabria, Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia, Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato congiunto del Programma Interreg Grecia-Italia, Raffaele Greco, direttore generale dell’Ente Parchi Marini della Calabria, e Vittoria De Luca, project manager di 4helixAquaCultureNet.

“Il comparto ittico calabrese – ha evidenziato Gallo – attraversa da anni una fase di grande difficoltà, caratterizzata da una fragilità strutturale che emerge in maniera ancora più evidente in occasione delle crisi internazionali e dell’aumento dei costi dei carburanti. Siamo intervenuti tempestivamente, portando la questione all’attenzione del Ministero e pubblicando, come le altre Regioni, un bando per il ristoro dei maggiori costi del carburante. La graduatoria è già disponibile e nei prossimi giorni saremo nelle condizioni di procedere con l’erogazione. La mia intenzione è anche quella di riaprire il bando per consentire a ulteriori operatori di accedere ai contributi perché comprendo bene che la fragilità del sistema viene fuori in queste circostanze. Siamo consapevoli, tuttavia, che gli aiuti emergenziali non bastano: servono interventi strutturali per rafforzare un comparto particolarmente vulnerabile”.

Gallo ha ricordato, inoltre, le iniziative avviate dalla Regione per individuare le aree marine più idonee alla realizzazione di impianti di acquacoltura, anche attraverso studi condotti in collaborazione con l’Ente Parchi Marini della Calabria.

“Stiamo lavorando– ha spiegato – per individuare le condizioni necessarie allo sviluppo di nuovi impianti e per mettere gli operatori nelle condizioni di utilizzare le risorse disponibili. È fondamentale, però, intervenire anche sul fronte della semplificazione amministrativa, riducendo gli ostacoli burocratici legati al rilascio delle autorizzazioni. Dobbiamo fare in modo che gli investimenti finanziati possano tradursi rapidamente in attività produttive, perché questo settore può rappresentare una concreta prospettiva di crescita e occupazione”.

Tra i temi affrontati anche la sperimentazione per la pesca della neonata destinata alla produzione della tradizionale sardella calabrese, sulla quale la Regione è impegnata da cinque anni, e le iniziative per la tutela dell’ecosistema marino, dal ripopolamento ittico alla raccolta della plastica in mare. Ad aprire i lavori è stata la project manager Vittoria De Luca, che ha illustrato il significato dell’iniziativa nell’ambito della cooperazione tra Italia e Grecia, sottolineando come la presentazione in Calabria rappresenti soltanto il primo appuntamento di un percorso più ampio di attività e confronto tra territori, istituzioni, mondo della ricerca, imprese e cooperazione. Nel suo intervento, il presidente di Legacoop Calabria, Lorenzo Sibio, ha sottolineato il valore della collaborazione con Legacoop Puglia e con la Regione Calabria, evidenziando come il progetto possa rappresentare un’importante occasione di sensibilizzazione e orientamento per le cooperative della pesca calabresi, favorendo l’avvicinamento a modelli produttivi innovativi e sostenibili. Sul valore della cooperazione si è soffermato anche il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, che ha richiamato l’importanza di mettere insieme esperienze, competenze e risorse per affrontare le difficoltà del settore e raggiungere risultati concreti. Rollo ha ribadito la necessità di superare le logiche individuali e rafforzare la capacità di lavorare insieme, soprattutto in una fase complessa per il Paese e per il contesto internazionale. Un messaggio sintetizzato nello slogan “Da soli non c’è storia”, con il quale ha voluto rimarcare che la collaborazione, l’aggregazione e la fiducia reciproca costituiscono condizioni essenziali per realizzare progetti condivisi e costruire nuove prospettive per le imprese e i territori. Il valore strategico dell’iniziativa è stato sottolineato anche da Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato congiunto del Programma Interreg Grecia-Italia, che ha richiamato l’attenzione riservata al progetto dalle istituzioni europee e l’importanza del coinvolgimento della Calabria nel nuovo periodo di programmazione.

“Si tratta di una collaborazione transfrontaliera di grande rilevanza – ha sottolineato Gadaleta – anche perché questo è l’unico progetto che abbiamo finanziato nell’ambito dell’acquacoltura. È fondamentale far conoscere queste opportunità, sensibilizzare i territori e dimostrare come, attraverso una buona governance e l’utilizzo delle nuove tecnologie, sia possibile promuovere una crescita sostenibile delle nostre produzioni”.

Raffaele Greco, direttore generale dell’Ente per i Parchi marini della Calabria, ha sottolineato l’importanza del progetto per rilanciare la maricoltura sostenibile nella regione, dove gli impianti attivi si sono ridotti rispetto al passato. Greco ha evidenziato le potenzialità di una maricoltura ecosostenibile e di piccola scala, compatibile con la tutela delle aree marine protette e capace di integrare il reddito dei pescatori. Il progetto 4helixAquaCultureNet, della durata di 24 mesi, punta a sviluppare una rete di cooperazione tra Italia e Grecia mettendo insieme imprese, università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e società civile.

L’obiettivo è favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie, promuovere tecniche innovative di acquacoltura, rafforzare le competenze degli operatori e sostenere modelli produttivi a basso impatto ambientale, contribuendo alla crescita della Blue Economy e alla valorizzazione delle economie costiere. Tra i risultati attesi figurano la realizzazione di una rete transfrontaliera dedicata all’innovazione e alla sostenibilità dell’acquacoltura, un catalogo digitale dei prodotti acquatici locali e delle pratiche ecocompatibili e uno smart e-hub, piattaforma per la condivisione di conoscenze, servizi informativi e opportunità di collaborazione tra gli operatori del settore.

– Foto Regione Calabria –

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