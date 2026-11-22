(Adnkronos) – Il giorno della finale delle Atp Finals 2026 è anche quello della… ‘cristallizzazione’. Oggi, domenica 22 novembre, si chiude la stagione del tennis e si assegnano anche gli ultimi punti dell’anno per muovere il ranking. E dunque, con l’ultimo atto del Torneo dei Maestri tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, cosa può cambiare nella classifica? E all’inizio del 2027, quanti punti separeranno Jannik Sinner – al momento out per infortunio – dal numero uno al mondo? Ecco la situazione aggiornata, con i possibili cambiamenti legati al risultato della finale.

Ecco il ranking Atp di fine stagione con le prime 10 posizioni:

1) Alexander Zverev 10350 (ev. 10820 con i possibili +500 della vittoria finale Atp Finals)

2) Jannik Sinner 7950



3) Carlos Alcaraz 7100 (ev. 7600 con i possibili +500 della vittoria finale Atp Finals)

4) Ben Shelton 5570

5) Daniil Medvedev 4220

6) Arthur Fils 3825

7) Flavio Cobolli 3680



8) Tiafoe 3590

9) Taylor Fritz 3300

10) Rafael Jodar 3234

Nei fatti, le posizioni in classifica sono già tutte definite. Zverev chiuderà l’anno al primo posto e al massimo, con un successo nella finale delle Atp Finals, potrà arrivare a quota 10820 (in quel caso, chiuderebbe la stagione a +2900 sull’azzurro, altrimenti saranno 2400). E Alcaraz? In caso di vittoria a Torino, Carlos salirebbe a quota 7600 (portandosi a -350 da Sinner). Con una sconfitta contro il tedesco, resterebbe invece a 7100 (e dunque, a -850 da Jannik).