(Adnkronos) – Il giorno più atteso è arrivato. Oggi, domenica 22 novembre, si gioca la finale delle Atp Finals 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’ultimo atto del Torneo dei Maestri, come da pronostico, vedrà la sfida tra i giocatori più in forma del momento: il fuoriclasse spagnolo arriva al match dopo il successo in rimonta contro Shelton, mentre il numero uno del ranking ha superato Medvedev in semifinale. Ecco orario, precedenti e dove vedere la sfida in tv e streaming.

La finale delle Atp Finals tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz inizierà non prima delle 18. Sono 13 i precedenti tra i due e lo spagnolo è avanti 7-6: Alcaraz ha avuto la meglio anche nell’ultimo confronto, risalente alla semifinale degli Australian Open 2026.

La finale delle Atp Finals tra Zverev e Alcaraz sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro su Mediaset (Italia 1) oggi, domenica 22 novembre. Il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.