Roma, 22 nov. (askanews) – La Juventus torna alla vittoria in campionato e lo fa con un netto 4-0 sul Venezia all’Allianz Stadium, nella dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza reti e accompagnato dai fischi del pubblico bianconero, la squadra di Luciano Spalletti cambia marcia nella ripresa e chiude la partita con quattro gol in appena diciotto minuti. A sbloccare il risultato al 53′ è Nick Woltemade, bravo a ribadire in rete un pallone vagante dopo una conclusione di McKennie respinta dalla difesa. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Teun Koopmeiners, che sfrutta un assist dello stesso attaccante tedesco e batte Stankovic con un sinistro. Al 65′ è Juan Cabal a firmare il tris con un colpo di testa su cross di Zhegrova. Il poker arriva al 71′ con Randal Kolo Muani, che trasforma il calcio di rigore conquistato personalmente. Per Spalletti, alla 600esima panchina in Serie A, tre punti importanti per la classifica e una risposta dopo le difficoltà della prima frazione. Il Venezia, penultimo in classifica, non riesce a contenere la reazione bianconera.