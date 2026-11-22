ROMA (ITALPRESS) – Sostegno ai caregiver familiari, attenzione ai giovani che assistono un congiunto e servizi per le persone con disabilità. Sono i temi al centro della terza Giornata regionale del Caregiver e dell’inclusione sociale, ospitata all’Istituto Romano di San Michele. L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Servizi sociali della Regione Lazio Massimiliano Maselli, ha riunito famiglie, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e operatori del Terzo settore.

Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha ricordato i 17,5 milioni di euro destinati al triennio 2024-2026 nell’ambito del lavoro avviato con la legge regionale sui caregiver familiari dell’11 aprile 2024.

“Quando nel Lazio abbiamo lavorato alla legge regionale sui caregiver familiari, siamo partiti dal presupposto, non scontato, che chi si prende cura di un familiare ha una vita propria, una salute da proteggere, aspirazioni che meritano spazio. Abbiamo previsto un budget personale per il benessere e la formazione del caregiver”, ha dichiarato Rocca.

Un’attenzione specifica riguarda i più giovani e la possibilità di conciliare l’assistenza con gli studi. “A sedici o a vent’anni si può conoscere a memoria la terapia di un familiare e avere ancora bisogno di qualcuno che ci chieda com’è andata a scuola. Per questo la legge del Lazio dedica un’attenzione specifica ai giovani caregiver tra i 16 e i 28 anni e alla possibilità di proseguire gli studi”, ha sottolineato il presidente.

La giornata ha offerto momenti di ascolto, orientamento e confronto, insieme a visite mediche e screening gratuiti realizzati con il supporto della Croce Rossa Italiana e delle Asl.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).