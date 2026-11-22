ROMA (ITALPRESS) – La fatica cronica può compromettere profondamente la vita quotidiana, riducendo l’energia, la motivazione e la capacità di svolgere attività personali, familiari e lavorative. Eppure, anche quando è associata a malattie gravi, mitigarla è possibile. È il messaggio che emerge dallo studio Fatigue relief is possible, pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Integrative Neuroscience da un gruppo di ricerca coordinato dal Laboratorio di Elettrofisiologia per le Neuroscienze Traslazionali (LET’S) dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISTC).

“La ricerca rivela due aspetti particolarmente significativi”, riferisce Franca Tecchio, dirigente di ricerca del CNR-ISTC, coordinatrice dello studio. “Il primo riguarda la natura degli interventi efficaci. Dalla letteratura scientifica, concentrandosi sulle evidenze più consolidate, sono emersi quattro approcci comportamentali: terapia cognitivo-comportamentale, mindfulness, attività fisica e yoga. Il secondo riguarda la trasversalità della loro efficacia nel mitigare la fatica cronica in condizioni molto differenti, indipendentemente dalla specifica malattia: sia in persone che soffrono di fatica cronica pur non presentando altre patologie, sia in situazioni cliniche anche gravi come ictus, sclerosi multipla, tumori e traumi cranici”.

La fatica cronica non deve essere considerata una conseguenza inevitabile di una malattia o condizione con cui rassegnarsi a convivere. “La fatica fisiologica ci manda un prezioso segnale che ci invita a riposare dopo uno sforzo fisico o mentale. Quando però diventa persistente e non si risolve con il normale ristoro, può trasformarsi in una condizione invalidante, interferendo con la partecipazione alla vita quotidiana”, prosegue Tecchio. “La convergenza dei benefici osservati grazie agli interventi comportamentali nel mitigare la fatica cronica, anche generata in condizioni molto differenti, suggerisce che possa coinvolgere meccanismi di regolazione dell’organismo condivisi tra condizioni differenti, anziché dipendere esclusivamente dai processi specifici della malattia che l’accompagna”.

I quattro interventi agiscono attraverso modalità diverse: “La mindfulness e la terapia cognitivo-comportamentale intervengono soprattutto sui processi cognitivi, percettivi e di elaborazione storico-evocativa, mentre l’attività fisica e lo yoga prevalentemente sui processi corporei e di coordianamento motorio. Tutti condividono un elemento fondamentale: favoriscono il coinvolgimento attivo ed emotivo della persona nella relazione con il proprio corpo e con l’ambiente”, conclude la ricercatrice.

“La disponibilità di più interventi efficaci apre alla possibilità di percorsi personalizzati, che tengano conto di caratteristiche, condizioni cliniche e attitudini di ciascuna persona. Quando gli interventi comportamentali non sono sufficienti, la ricerca sta esplorando strategie complementari, tra cui interventi biochimici e tecniche non invasive di neuromodulazione cerebrale”.

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