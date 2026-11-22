ROMA (ITALPRESS) – “Al MIT si lavora al dossier Tesla Assisted Driving già da luglio, nell’ambito di un percorso tecnico avviato ben prima del dibattito di questi giorni”. Lo precisa il Ministero in riferimento ad alcune ricostruzioni apparse sulla stampa.

“Già lo scorso 3 novembre, infatti – si legge in una nota -, il MIT aveva ribadito la volontà di proseguire sulla strada della sperimentazione della guida autonoma, avviando anche un’attività di divulgazione per spiegare ai cittadini le differenze tra i vari sistemi e le ragioni delle scelte normative. Una distinzione importante: i sistemi di livello 2, come quello Tesla, assistono il conducente, che resta sempre responsabile della guida; quelli di livello 4 consentono invece al veicolo di muoversi autonomamente, senza necessità di intervento umano, in determinate condizioni. Già in quell’occasione il MIT aveva inoltre annunciato la disponibilità a valutare modifiche normative per favorire la sperimentazione, l’omologazione e la produzione dei veicoli autonomi. È utile ricordare, inoltre, che è stato proprio il MIT, già a giugno, ad autorizzare aziende italiane a sperimentare tecnologie di guida autonoma sulle nostre strade. Nessuna corsia preferenziale, dunque, e nessuna porta chiusa alle eccellenze italiane. L’obiettivo resta quello di accompagnare l’innovazione, valorizzare le competenze nazionali e favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie, garantendo sempre la sicurezza dei cittadini”, conclude la nota.

– Foto Ipa Agency –

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