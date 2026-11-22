MILANO (ITALPRESS) – Un grande Milan spazza via il Frosinone e consolida il quarto posto nella classifica della Serie A. A San Siro, i ragazzi di Amorim stravincono per 5-1 nel ricordo di Franco Baresi, commemorato nuovamente nel corso del prepartita, organizzato da Fondazione Milan. Dopo lo sfortunato autogol di Calvani, per i rossoneri timbrano il cartellino Ramos, Jashari, Cissè e Pulisic: a segno, invece, Masini per il Frosinone. L’unica nota negativa della serata milanista è stato l’infortunio di Ramos, uscito al 51′ (per Cissè) per un problema muscolare ancora da definire.

Il Frosinone si presenta a San Siro con un’inedita difesa a tre e un attacco leggero composto dal tandem Kvernadze-Ghedjemis (Raimondo è infortunato). Cambia il modulo, ma non il dna della squadra di Alvini che affronta il Milan a viso aperto e senza paura. Nel primi venti minuti, però, la formazione ciociara si ritrova sotto di due reti: i rossoneri, infatti, puniscono con cinismo gli ampi spazi concessi in contropiede dagli avversari. Dopo una traversa di Masini in avvio, al 4′ il risultato si sblocca grazie all’autorete di Calvani che aveva provato ad intercettare l’assist di Rabiot per Pulisic.

Al 19′, invece, è il turno di Ramos che da due passi, capitalizza l’ennesima grande giocata di Rabiot. Il Frosinone non demorde e sei minuti più tardi accorcia le distanze con Masini. Finale di frazione in crescita per gli ospiti, pericolosi soprattutto sulla corsia mancina con Kvernadze. Contrariamente al primo tempo, nella ripresa non c’è proprio storia sul prato di San Siro. Dagli spogliatoi, infatti, riemerge un Milan feroce che indirizza l’incontro subito nei primi minuti, sfruttando le voragini difensive del Frosinone. Gli ospiti, di fatto, concedono tre reti identiche in contropiede. Al 48′ il neoentrato Jashari timbra subito il cartellino, involandosi verso la porta e calciando di potenza sotto l’incrocio per il 3-1. Al 60′, invece, è il turno di Cisse, entrato al posto del dolorante Ramos: la quinta rete arriva al 68′ grazie a Pulisic. Nel finale entrambe le squadre chiudono con l’uomo in meno a cambi ultimati: il Frosinone perde Birligea per infortunio, mentre Pavlovic accusa dei giramenti di testa. Con questa vittoria i rossoneri salgono a quota 27 punti; i ciociari, invece, rimangono fermi a quota 20.

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