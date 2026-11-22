(Adnkronos) –

Un’esplosione a bordo di una nave russa, seguita da un incendio, ha provocato gravi danni alla base navale militare del porto di Bengasi, nell’est della Libia. Non ci sarebbero vittime, ma alcune persone sono rimaste ferite. Le operazioni della base sono state sospese in attesa che le fiamme vengano domate e che l’intero complesso sia messo in sicurezza.

La nave coinvolta sarebbe la corvetta lanciamissili russa Merkury, secondo quanto riferito dal sito ucraino United24 Media. L’unità, lunga 104,5 metri e in servizio dal 2023, è dotata di missili e siluri e può ospitare un equipaggio di circa 90 persone. Si trovava a Bengasi da diversi giorni per un rifornimento di carburante e altri materiali, durante il viaggio di ritorno verso la Russia.

Secondo la ricostruzione di United24 Media, la corvetta avrebbe avuto anche il compito di scortare navi legate al governo russo che trasportavano materiale militare. Nel 2024 avrebbe accompagnato due navi da sbarco russe dalla Siria alla Libia. “È forse un’altra unità della Flotta del Mar Nero colpita ben lontano dalle acque ucraine”, scrive la piattaforma ucraina.

Le autorità di Bengasi hanno condannato l’accaduto, denunciando una violazione della sovranità libica e una minaccia alla sicurezza della navigazione. Il governo ha annunciato possibili iniziative legali e diplomatiche nei confronti dei responsabili, senza indicare chi possa aver organizzato l’attacco. “Il governo non consentirà che i porti libici, il territorio o le acque territoriali libiche siano trasformati in un’arena di scontro o in luoghi da cui vengono esportati conflitti internazionali”, hanno dichiarato le autorità locali, senza mai fare riferimento a un possibile responsabile dell’attacco..

Dopo l’esplosione, l’incendio si è propagato all’interno della base navale. La Protezione civile è intervenuta con due squadre per domare le fiamme, mentre agli abitanti di Bengasi è stato chiesto di non avvicinarsi all’area. Le autorità hanno precisato che magazzini e depositi della struttura non risultano coinvolti.

L’episodio si inserisce in un contesto di stretti rapporti tra la Russia e Khalifa Haftar, l’uomo forte dell’est della Libia, che controlla l’area insieme alle autorità locali, contrapposte al governo di Abdelhamid Dbeibah con sede a Tripoli e riconosciuto dalle Nazioni Unite.

Al momento non è stata indicata ufficialmente la responsabilità dell’esplosione. Resta quindi da chiarire se si sia trattato effettivamente di un attacco con droni e chi possa averlo condotto.