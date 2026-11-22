PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) è campione del Mondo della classe MotoGp 2026. Lo spagnolo conquista il decimo titolo tra tutte le classi, l’ottavo in MotoGp (come Giacomo Agostini), grazie all’ottava posizione nel Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale.

“Dobbiamo essere felici, stiamo celebrando la storia. So quanto ho sofferto in questa stagione, a metà stagione i fan ci credevano più di me. Io ho continuato a spingere e a fare il meglio. Il titolo dell’anno scorso l’ho dedicato a me stesso, mentre quello di quest’anno è dedicato a tutti quelli che mi hanno sostenuto”. Così Marquez dopo la gara.

La gara la vince Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Ai piedi del podio c’è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) con Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) quinto e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) sesto. Segue Brad Binder (Ktm) e poi Marc Marquez, al traguardo davanti a Luca Marini (Honda) e Iker Lecuona (Ducati).

LA DECIMA DI MARC, SUPERATO VALENTINO ROSSI

La decima meraviglia arriva sulla pista tabù di Portimao. Marc Marquez conquista nell’Algarve – tracciato storicamente ostico per lui, vedi pure la caduta nella sprint di ieri – il decimo titolo mondiale della carriera, l’ottavo nella classe regina, e aggiunge un altro capitolo alla sua leggenda.

Il 33enne di Cervera si conferma sul trono della MotoGP con la Ducati e supera Valentino Rossi nel conto complessivo dei Mondiali, lasciandosi alle spalle anche Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Davanti restano Angel Nieto, con tredici titoli, e Giacomo Agostini, primatista a quota quindici.

Se il 2025 era stato l’anno della rinascita, il 2026 diventa quello della conferma. Tornare a vincere dopo il lungo calvario degli infortuni aveva il sapore di una liberazione; ripetersi significa dimostrare di avere ancora fame, velocità e lucidità per resistere agli avversari. Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno tenuto aperta la corsa, ma alla fine è ancora lo spagnolo a trovare la strada per il titolo. Una stagione affrontata con l’obbligo di difendere il numero uno ideale conquistato l’anno precedente e con la pressione di chi, dopo essere tornato al vertice, diventa nuovamente il riferimento da battere. Il verdetto arriva a Portimao: Marquez è ancora il padrone del Mondiale.

Un’abitudine al successo costruita da lontano. Il primo titolo arriva nel 2010 in 125, seguito nel 2012 da quello in Moto2. Nel 2013 la Honda gli affida la moto lasciata da Casey Stoner e lo schiera accanto a Dani Pedrosa. Marquez impiega appena due appuntamenti per lasciare il segno: ad Austin vince a 20 anni e 63 giorni, diventando il più giovane vincitore di un Gran Premio della classe regina. È soltanto l’inizio. Chiude la stagione con sei successi e conquista il Mondiale al debutto in MotoGP, trasformando le aspettative in una rivoluzione degli equilibri. Nel 2014 apre il campionato con dieci vittorie consecutive e si conferma campione. Il 2015 interrompe la sua corsa, con il titolo a Jorge Lorenzo al termine della controversa sfida con Valentino Rossi, ma dal 2016 lo spagnolo riprende il controllo. Arrivano quattro Mondiali consecutivi, con Andrea Dovizioso e la Ducati a rappresentare a lungo l’ostacolo principale. Il 2019 è il punto più alto di quella prima parte di carriera: dodici vittorie, diciotto podi in diciannove gare e l’ottavo titolo complessivo. Marquez sembra avere davanti a sé soltanto altri record. Poi, nel luglio 2020, tutto cambia.

Cade a Jerez e si frattura l’omero destro. Il tentativo di rientrare pochi giorni dopo l’operazione apre una fase tormentata, tra nuovi interventi e un recupero molto più complicato del previsto. Salta l’intera stagione e torna a correre soltanto nel 2021. Ritrova anche la vittoria, ma una caduta in allenamento provoca il ritorno della diplopia, il disturbo della vista già affrontato nel 2011, costringendolo a fermarsi prima della conclusione del campionato. Il 2022 porta un’altra ricaduta della diplopia e, successivamente, la quarta operazione al braccio destro. Marquez si allontana ancora dalle gare, prova a ricostruire il proprio fisico e torna in pista ad Aragon. Sono gli anni dei dubbi, del dolore e della possibilità di smettere. Anche il 2023 è segnato da cadute e infortuni, mentre la Honda fatica a ritrovare competitività. Per ripartire serve una scelta radicale: lasciare la casa con cui ha conquistato sei titoli in MotoGP e accettare una nuova sfida. Nel 2024 approda al team Gresini, ritrova il fratello Alex e sale su una Ducati. Ad Aragon torna a vincere un Gran Premio dopo quasi tre anni, poi chiude il campionato al terzo posto.

La scommessa è vinta e gli vale la promozione nella squadra ufficiale per il 2025, al fianco di Francesco Bagnaia. A Motegi completa la rincorsa al nono Mondiale, il primo con la casa di Borgo Panigale, a sei anni dall’ultimo trionfo iridato. Nell’Algarve arriva un’altra consacrazione: dal timore di dover lasciare le corse alla doppia cifra nell’albo d’oro. Marquez continua a riscrivere la storia: la sua e quella delle due ruote.

ORDINE D’ARRIVO

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 41’30″802

2. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 3″845

3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 5″711

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 8″828

5. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 10″305

6. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 14″107

7. Brad Binder (Rsa) Ktm a 17″465

8. Marc Marquez (Esp) Ducati a 18″162

9. Luca Marini (Ita) Honda a 18″599

10. Iker Lecuona (Esp) Ducati a 22″275

CLASSIFICA MONDIALE

1. Marc Marquez (Esp) 439 punti

2. Jorge Martin (Esp) 396

3. Marco Bezzecchi (Ita) 394

4. Pedro Acosta (Esp) 315

5. Ai Ogura (Jpn) 309

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 298

7. Raul Fernandez (Esp) 283

8. Alex Marquez (Esp) 204

9. Francesco Bagnaia (Ita) 173

10. Enea Bastianini (Ita) 152

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).