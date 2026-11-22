(Adnkronos) – In casa Napoli fanno discutere le parole di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei partenopei è tornato a vincere battendo il Torino per 1-0 in casa grazie al gol di Scott McTominay e ora si concentra sull’impegno di Champions League contro il Manchester City, in programma in Inghilterra martedì 24 novembre.

“Bisogna essere molto realistici: la Champions è importante, ma noi il passaggio ce lo giochiamo nelle ultime tre partite”, ha detto Allegri in conferenza stampa, “sappiamo che bisogna sistemare il campionato, mentre la Champions dovremo essere bravi a sistemarla nelle ultime tre”. Parole che non sono piaciute ai tifosi, che hanno contestato un atteggiamento giudicato arrendevole da parte del proprio allenatore.

“Allegri ha già deciso che perderemo, cosa ci vanno a fare i tifosi a Manchester?”, ha chiesto un tifoso partenopeo su X, esprimendo un pensiero largamente condiviso. “Parole veramente fuori luogo”, “cosa giochiamo a fare?”, sono stati altri messaggi che hanno riempito i social, macchiando con una nota di amarezza la serata del Napoli.