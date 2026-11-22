(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 22 novembre, i rossoneri sfidano il Frosinone – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 12esima giornata di Serie A. Nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le Nazionali, la squadra di Amorim aveva battuto il Genoa 2-1 a Marassi, mentre quella di Alvini era caduta a Cagliari 1-0.

La sfida tra Milan e Frosinone è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Rabiot, Modric, Musah; Pulisic; Ramos. All. Amorim.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini

Milan-Frosinone sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in diretta streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.