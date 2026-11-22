(Adnkronos) –

Ucraina sotto assedio tra migliaia di droni, missili e centinaia di bombe lanciate dalla Russia solo nell’ultima settimana. Nel mirino nella notte anche la regione di Kiev e Zaporizhzhia con un pesante bilancio tra feriti e dispersi. Dopo gli attacchi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rinnovato l’appello agli Usa per l’autorizzazione al trasferimento dei missili per i sistemi Patriot come previsto.

Zelensky ha reso noto il bilancio operativo delle attività belliche condotte dalla Federazione Russa contro il territorio ucraino nell’ultima settimana. Le forze russe hanno impiegato un arsenale composto da circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree guidate e 165 missili di varia tipologia, colpendo complessivamente 20 regioni ucraine.

In merito alle operazioni di soccorso in corso, il presidente ha spiegato: “Da questa mattina è in corso un’operazione di ricerca e soccorso a Dymer, nella regione di Kiev. Parte di un condominio di cinque piani è crollata a seguito di un attacco di droni russi. Ringrazio i nostri primi soccorritori per aver agito rapidamente: nove persone sono già state evacuate e l’incendio è stato domato. Purtroppo, però, potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie: 14 persone risultano ancora disperse. Tutti i servizi necessari sono al lavoro sul posto”.

Confermato inoltre il danneggiamento di un condominio di cinque piani nel distretto di Vyshhorod, sempre nella regione di Kiev, a causa di un attacco di droni che ha innescato un incendio. Il bilancio provvisorio indica due persone ferite, con la possibilità che fino a otto individui siano rimasti intrappolati sotto le macerie.

Ulteriori danni alle infrastrutture civili si registrano a Zaporizhzhia, dove un attacco condotto tramite bombe aeree guidate (KAB) contro edifici residenziali ha causato il ferimento di tre persone tra cui due bambini. Secondo quanto comunicato via Telegram da Mykhailo Semikin, capo ad interim dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, l’onda d’urto ha danneggiato alcuni edifici residenziali. I feriti hanno ricevuto l’assistenza medica necessaria.

Zelensky ha poi analizzato la natura degli armamenti impiegati, sottolineando le criticità relative alla difesa aerea: “Complessivamente, questa settimana 20 regioni dell’Ucraina sono state colpite da attacchi russi. La Russia ha lanciato contro di esse circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree e 165 missili di vario tipo. Un numero significativo erano missili balistici, inclusi quelli nordcoreani, che i russi aiutano costantemente Pyongyang a modernizzare per migliorarne la precisione. In questo contesto, è particolarmente difficile comprendere i ritardi nella fornitura di intercettori anti-balistici all’Ucraina”.

Il bilancio dei feriti nell’attacco russo a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymir Zelensky, sale intanto a 73, tra cui 9 bambini. Lo ha comunicato via Telegram Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di Difesa di Kryvyi Rih, secondo quanto riportato da ‘Ukrinform’. Vilkul ha osservato che nella città sono ancora in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze degli attacchi missilistici balistici e con droni condotti dalle forze russe l’altroieri sera e durante la notte.

“Due persone sono morte: un paramedico di 20 anni e un bambino di 7 anni. Il numero dei feriti è salito a 73, tra cui 9 bambini, 3 operatori sanitari e dipendenti del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina che stavano prestando soccorso”, ha dichiarato Vilkul che ha specificato che 29 feriti, tra cui 6 bambini, sono ricoverati in ospedale. La vittima più giovane ha solo 3 anni. “Nove persone sono in gravi condizioni, tra cui due bambini. I medici stanno facendo tutto il necessario per salvar loro la vita”, ha sottolineato Vilkul, secondo cui gli attacchi russi hanno danneggiato circa 26 condomini, un ospedale, istituti scolastici, un’azienda, strutture commerciali, un ristorante, garage, ambulanze e veicoli. Le forze russe hanno attaccato Kryvyi Rih con due missili balistici e successivamente hanno lanciato un attacco di follow-up con droni a reazione.

Zelensky ha quindi ribadito la necessità di un potenziamento dei sistemi di difesa, focalizzandosi sulle forniture internazionali: “È molto importante che l’America autorizzi il trasferimento dei missili per i sistemi Patriot che i nostri partner hanno già pagato nell’ambito del programma PURL. È anche importante continuare i contributi al programma PURL, che è la nostra principale fonte di intercettori anti-balistici. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando in questo”.