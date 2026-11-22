(Adnkronos) –

Verissimo torna oggi, domenica 22 novembre, con un nuovo appuntamento in onda alle 15.45 su Canale 5. In esclusiva, Silvia Toffanin intervisterà il fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer che, nel suo ultimo best seller ‘Canto del cigno. Diana, mia sorella’, al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo, ripercorre, a quasi 30 anni dalla sua scomparsa, la vita dell’amata sorella.

A Verissimo la storia e i successi di Daniel Grassl, il fenomeno azzurro del pattinaggio artistico su ghiaccio. Inoltre, direttamente da ‘Grande Fratello Vip’, con la loro forte personalità, due tra i protagonisti indiscussi di questa edizione: Valeria Marini e Alex Belli. E ancora, tra pubblico e privato, le novità nella vita di Marcella Bella.

Infine, saranno ospiti Alessandra e Rosita Celentano, cugine unite da una grande complicità e fresche di pubblicazione di un libro scritto a quattro mani.