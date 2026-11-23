Roma, 23 nov. (askanews) – La 43ª Assemblea Annuale ANCI, in programma dal 25 al 27 novembre 2026 a Verona, si conferma un’importante occasione di incontro e confronto tra istituzioni, amministratori locali e imprese, per condividere esperienze, competenze e soluzioni capaci di rispondere alle sfide dei territori.

Ad arricchire l’edizione 2026 – si legge in una nota Anci Comunicare – saranno anche gli Special Brand: Estra, FiberCop, Invitalia, Open Fiber, Poste Italiane e Sielte, sei realtà di rilievo nazionale che, attraverso le proprie attività, contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture, all’innovazione dei servizi e alla crescita delle comunità locali.

Sul fronte dell’energia e della sostenibilità, Estra, multiutility a partecipazione pubblica fortemente radicata nei territori, opera nei servizi energetici e nello sviluppo di soluzioni innovative legate alle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica e alle smart city, accompagnando cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nei percorsi di transizione energetica.

La connettività e la trasformazione digitale saranno rappresentate da FiberCop, che gestisce una delle principali infrastrutture di rete digitale del Paese, contribuendo alla diffusione della banda ultralarga e allo sviluppo di servizi innovativi, e da Open Fiber, impegnata nella realizzazione di una rete nazionale in fibra ottica FTTH ad altissima velocità per ridurre il divario digitale e favorire l’accesso alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. A queste – prosegue il comunicato – si affianca Sielte, realtà italiana specializzata nelle telecomunicazioni, nell’impiantistica tecnologica e nelle soluzioni IT, con competenze dedicate anche alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Un contributo centrale sui temi della crescita economica e degli investimenti arriverà da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo che sostiene la competitività delle imprese e dei territori, affiancando le amministrazioni nella realizzazione di opere pubbliche e nella gestione delle risorse nazionali ed europee.

Completa il quadro Poste Italiane, una delle realtà più capillari del Paese, che attraverso la propria rete di servizi postali, logistici, finanziari e digitali rappresenta un punto di riferimento per cittadini, imprese e comunità, con un percorso di innovazione orientato a rendere i servizi sempre più accessibili e integrati.

La presenza degli Special Brand alla 43ª Assemblea Annuale ANCI testimonia il valore del dialogo tra pubblico e privato e l’importanza di mettere a sistema esperienze e competenze diverse per affrontare le sfide della transizione digitale ed energetica, della modernizzazione dei servizi e dello sviluppo locale.

Nel corso delle tre giornate di Verona, l’area espositiva – conclude la nota – offrirà ai Sindaci, agli amministratori e agli operatori del settore l’opportunità di conoscere da vicino queste realtà, favorendo nuove occasioni di confronto e collaborazione per costruire territori sempre più connessi, sostenibili e vicini alle esigenze dei cittadini.