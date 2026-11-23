Roma, 23 nov. (askanews) – Tre giorni, decine di appuntamenti, tante occasioni per confrontarsi sulle sfide che attraversano i Comuni italiani. Anche quest’anno, accanto ai lavori della 43ª Assemblea annuale ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre, torna il ricco calendario degli eventi a latere: uno spazio di confronto e approfondimento che, edizione dopo edizione, accompagna il principale appuntamento annuale dei Comuni italiani, ampliandone temi, voci e prospettive.

Dalle grandi trasformazioni che stanno cambiando il volto delle città alle sfide quotidiane di chi amministra, il programma attraversa alcuni dei temi più attuali per il futuro degli enti locali. Innovazione digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, transizione energetica, rigenerazione urbana, politiche abitative, welfare e coesione territoriale sono solo alcuni degli argomenti al centro degli incontri.

Ma il calendario guarda anche alle questioni più concrete dell’amministrare: le risorse e gli strumenti per i Comuni, la gestione del patrimonio pubblico, la finanza locale, la sicurezza, la mobilità, la formazione e le nuove competenze. Senza dimenticare le opportunità per i piccoli Comuni, le politiche giovanili, l’inclusione sociale, lo sport e la valorizzazione delle esperienze che ogni giorno nascono e crescono nei territori.

Un programma che racconta, attraverso temi ed esperienze differenti, la complessità e la vitalità del mondo dei Comuni. E che offre l’opportunità di mettere a confronto punti di vista, condividere buone pratiche, approfondire progetti e individuare nuove prospettive di collaborazione.

A promuovere le iniziative saranno ANCI, le ANCI regionali, IFEL, Cittalia, istituzioni, enti e numerosi partner, in un susseguirsi di convegni, workshop, presentazioni, incontri istituzionali e momenti di networking.

Gli eventi a latere si confermano così una componente importante dell’Assemblea annuale, capace di ampliare le occasioni di partecipazione e di dare spazio alle tante esperienze che compongono il sistema dei comuni. Un calendario che affianca il dibattito istituzionale e contribuisce ad arricchirlo, portando al centro del confronto idee, soluzioni e progettualità per le comunità.

Il programma è disponibile online (www.anci.it) ed è in continuo aggiornamento. Agli eventi già in calendario potranno aggiungersi ulteriori appuntamenti, che saranno progressivamente comunicati.