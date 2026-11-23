(Adnkronos) – Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda domenica sera, 22 novembre, di Affari Tuoi. Mauro, concorrente del Veneto originario di Bassano del Grappa, accompagnato dalla mamma Ivana, ha infatti vinto 50mila euro dopo aver indovinato la Regione Fortunata. Mauro si è portato a casa anche una Opel Frontera.



Tra i momenti memorabili della puntata della trasmissione di Rai 1 la caduta di Martina Miliddi, durante una esibizione con Herbet Ballerina. Lei era vestita da piratessa, mentre lui ha interpretato una versione molto libera di Jack

Sparrow, il personaggio reso celebre dalla saga dei Pirati dei Caraibi. Durante una presa, la danzatrice è caduta a terra rendendo la scena molto divertente.

Ma torniamo a Mauro. Il concorrente ha cominciato la trasmissione con il pacco numero 20. Le prime aperture sono andate bene, fino a quando il Dottore non ha proposto al concorrente un cambio, che è stato accettato. La scelta è caduta sul numero 7. A questo punto, dopo una serie di pacchi indovinati, svaniscono i 300mila euro ed altri pacchi rossi. A quel punto, restava un’unica possibilità per poter vincere qualcosa e cioè l’accesso alla Regione Fortunata.

Il primo tentativo non è andato a buon fine, dal momento concorrente ha indicato la Sardegna, ma la scelta si è rivelata sbagliata. A quel punto è arrivata la seconda occasione. Mauro ha scelto la Sicilia, riuscendo questa volta a individuare la regione corretta e a portare a casa 50mila euro.