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(Adnkronos) –
Allarme bomba nelle scuole in Danimarca e Germania: centinaia di istituti minacciati via e-mail, ma la polizia esclude pericoli concreti. Le segnalazioni si inseriscono in un’ondata di falsi allarmi che nelle ultime settimane sta interessando diversi Paesi europei
“Le minacce sono state rivolte a istituti scolastici in tutto il Paese e riteniamo che siano infondate”, ha scritto la polizia di Copenaghen in un comunicato. “Comprendiamo perfettamente che ciò possa creare un senso di insicurezza e siamo in contatto con i comuni, i servizi di prevenzione e diversi istituti scolastici”, ha precisato. Per quanto riguarda in particolare lo Jutland settentrionale, la polizia ritiene che “al momento non vi è motivo di procedere a evacuazioni né di attuare particolari misure di sicurezza”. La minaccia è stata ricevuta via e-mail.
Anche la polizia tedesca ha reso noto oggi che alcune scuole in Germania hanno ricevuto minacce di attentati dinamitardi via e-mail, precisando tuttavia che al momento non sembra sussistere alcun “pericolo concreto”. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, le minacce sono state inviate a oltre 450 scuole nel Land del Baden-Württemberg, nel sud-ovest del Paese. Anche la polizia della Turingia, nello Stato federato orientale, ha segnalato che “numerosi” istituti della regione hanno ricevuto minacce di questo tipo, ritenute però non attendibili.
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