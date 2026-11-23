Milano, 23 nov. (askanews) – Anna torna in tutte le radio italiane con il nuovo singolo “Veleno”, nuovo estratto dal suo ultimo album “Million Dollar Babe”, già certificato Disco di Platino con oltre 50.000 copie vendute.

I toni di “Veleno” sono giocosi, provocatori, quanto introspettivi e malinconici allo stesso tempo. Anna racconta di una relazione ambivalente, in cui vi è attrazione e dipendenza da un lato (“tanto lo so che se si tratta di me, non sai dire no”), distacco e prontezza nell’interrompere il rapporto dall’altro. Anna interpreta qui una ‘femme fatale’ in grado, col suo veleno d’amore, di tenere le redini della relazione (“bacio dopo bacio è più amaro”).

“Veleno” mette in luce ancora una volta la scrittura arguta di Anna in grado di raccontare storie altrui ed esperienze comuni della sua generazione (e non solo). In questo singolo i testi sono ancora più valorizzati dalla produzione di MILES e dalla scrittura d’orchestra del direttore Enzo Campagnoli.

In vista del nuovo tour nei palasport (quasi interamente sold-out) e come regalo per i fan, Anna ha anche deciso di sorprendere tutti con l’uscita del video di “Don’t Tell Nobody” prevista per domani, martedì 24 novembre. “Don’t Tell Nobody” è una delle tracce più amate dai fan e, benché non sia mai stata estratta come singolo, ha debuttato nella classifica dei brani più venduti (FIMI/NIQ) nel periodo di uscita dell’album.

“Million Dollar Babe” è rimasto per 2 settimane consecutive alla #1 della classifica degli album (FIMI/NIQ). Il disco ha permesso ad Anna di battere due record: non solo è la prima artista femminile italiana a raggiungere la n.1 in classifica album nel 2026 (sia in quella generale, sia in quelle dei formati fisici più venduti), ma è anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita.

Il progetto è stato anticipato dalla hit “White girl wasted” che ha raggiunto ad oggi oltre 42 milioni di stream totali. Il singolo è rimasto per settimane nella top5 dei singoli più venduti e ha raggiunto la top10 della classifica radio (EarOne), diventando anche il brano ‘urban’ più suonato dell’estate.

Il 28 novembre, invece, Anna s’imbarcherà nel suo secondo tour nei palasport, prodotto da Vivo Concerti, che arriverà nelle principali città italiane: Pesaro, Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma. Moltissimi i sold-out già registrati.

Le date

Sabato 28 novembre 2026 | Pesaro, Vitrifrigo Arena – Data Zero

Lunedì 30 novembre 2026 | Padova, Fiera di Padova

Mercoledì 2 dicembre 2026 | Firenze, Mandela Forum- sold out

Sabato 5 dicembre 2026 | Napoli, Palapartenope – sold out

Venerdì 11 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome

Sabato 12 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome – sold out

Domenica 13 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome – sold out

Martedì 15 dicembre 2026 | Torino, Inalpi Arena

Giovedì 17 dicembre 2026 | Bologna, Unipol Arena

Sabato 19 dicembre 2026 | Roma, Palazzo Dello Sport – sold out

Domenica 20 dicembre 2026 | Roma, Palazzo Dello Sport – sold out