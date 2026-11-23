(Adnkronos) – Rubano una tonnellata di rame di cavi elettrici, facendo piombare nel buio un intero tratto di autostrada A4. Il fatto è accaduto nel corso della notte tra venerdì e sabato, sotto lo sguardo degli agenti della polizia stradale, posizionati a debita distanza, allertati da alcune segnalazioni, giunte nei giorni precedenti per l’insolito spegnimento dei lampioni e dei sistemi antinebbia dello svincolo di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.

Nel corso dell’appostamento notturno gli agenti hanno visto arrivare due uomini che, dopo aver tagliato la recinzione che costeggia l’autostrada, si sono diretti verso i tombini che contengono i cavi in rame della linea elettrica che alimenta i lampioni. L’improvviso spegnimento dei sistemi antinebbia, presenti lungo il tratto autostradale, ha fornito la conferma che fosse in corso un furto. Dopo aver caricato la refurtiva sul furgone, i due si sono quindi allontanati dall’area, immettendosi in autostrada in direzione Milano. Gli agenti li hanno seguiti e giunti al casello di Verona Est, mentre tentavano di lasciare l’autostrada, i due sono stati arrestati dagli agenti per furto aggravato. Nel furgone avevano 15 matasse di rame, per un peso complessivo di una tonnellata, appena sottratte all’autostrada. Per I due cittadini albanesi di 41 e 26 anni, con numerosi precedenti per furto di rame e spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice ha deciso la custodia cautelare in carcere e sono state attivate le procedure di revoca dei loro permessi di soggiorno.