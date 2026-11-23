Roma, 23 nov. (askanews) – E’ pienamente operativa da oggi Tips Clone, la piattaforma indipendente sviluppata e gestita interamente dalla Banca d’Italia, che consente il regolamento in tempo reale delle posizioni in euro e nelle valute nazionali di cinque Paesi dei Balcani occidentali. La piena entrata in funzione è stata presentata oggi a Palazzo Koch, a Roma, con una cerimonia alla presenza del governatore Fabio Panetta e delle Governatrici e dei Governatori delle cinque banche centrali partecipanti al progetto: Gent Sejko (Albania), Jasmina Selimovic (Bosnia-Erzegovina), Ahmet Ismaili (Kosovo), Trajko Slaveski (Macedonia del Nord) e Irena Radovic (Montenegro). Come riporta un comunicato, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è intervenuto con un videomessaggio.

Tips (Target Instant Payment Settlement) è il servizio dell’Eurosistema per il regolamento in moneta di banca centrale dei pagamenti istantanei, che consente ai prestatori di servizi di pagamento di offrire ai propri clienti trasferimenti di fondi in tempo reale, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Nel ringraziare i partecipanti alla cerimonia di oggi, Panetta ha affermato che l’avvio pieno del sistema non rappresenta una fine ma l’inizio di una colleborazione. La vicedirettrice generale della Banca d’Italia, Chiara Scotti, ha ringraziato la squadra di tecnici di Bankitalia imepgnata nei preparativi negli ultimi due anni.

L’utilizzo di una tecnologia comune favorisce l’integrazione con il sistema europeo dei pagamenti e contribuisce a creare le condizioni per un possibile futuro collegamento a TIPS. Il progetto, ricorda Bankitalia, è stato avviato a gennaio 2025 con un accordo di cooperazione tra la Banca d’Italia e le banche centrali di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Montenegro; la partecipazione della Macedonia del Nord è stata formalizzata a ottobre 2025. La piattaforma è entrata in funzione il 20 luglio 2026 con la partecipazione della Bosnia-Erzegovina e del Montenegro, mentre le configurazioni tecniche per Albania, Kosovo e Macedonia del Nord sono state completate a novembre 2026. Da oggi la piattaforma è pienamente operativa anche per questi tre paesi.

Il progetto ha beneficiato del sostegno finanziario della Delegazione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e della Banca Mondiale per il Kosovo e il Montenegro, attraverso i rispettivi Ministeri delle finanze. Si sta inoltre valutando un possibile sostegno finanziario da parte della Delegazione dell’Unione europea in Macedonia del Nord. La Banca centrale dell’Albania ha finanziato autonomamente la propria partecipazione al progetto.

Tips Clone, si legge, pone le basi per pagamenti più rapidi ed efficienti a beneficio di cittadini e imprese. Al tempo stesso, rafforza la cooperazione tra le banche centrali, promuove la convergenza verso gli standard europei nel settore dei pagamenti e favorisce legami economici e finanziari più stretti tra l’Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali, in linea con il Piano di crescita dell’UE per la regione.

La realizzazione del progetto, rivendica l’istituzione di Via Nazionale, testimonia l’impegno condiviso dei paesi partecipanti e la stretta collaborazione tra la Banca d’Italia e le banche centrali di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro.