Roma, 23 nov. (askanews) – Sulle infrastrutture di pagamento “la vera sfida è conquistare maggiore autonomia senza rinunciare ai vantaggi dell’integrazione”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, a Palazzo Koch alla cerimonia per l’inaugurazione di Tips Clone, la piattaforma per il regolamento dei pagamenti istantanei sviluppata dall’istituzione a beneficio di cinque Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro).

“Negli ultimi anni queste infrastrutture hanno assunto anche una nuova dimensione: in un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche, sono diventate strumenti di potere – ha avvertiti Panetta -. Chi controlla l’accesso alle reti di pagamento dispone di una leva di influenza politica; chi dipende da sistemi altrui si espone alle conseguenze di decisioni prese altrove”.

“Molti paesi – ha spiegato il governatore – cercano quindi di rafforzare la propria autonomia in questo campo. Il rischio, però, è che ciascuno proceda per conto proprio, sviluppando infrastrutture separate e poco integrate. Nei pagamenti, infatti, il valore di una rete cresce con il numero dei suoi utenti: la frammentazione ha perciò costi particolarmente elevati e indebolisce i legami economici”.