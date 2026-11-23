Roma, 23 nov. (askanews) – L’avvio di Tips Clone, la piattaforma per il regolamento dei pagamenti istantanei sviluppata dalla Banca d’Italia a beneficio di cinque Paesi dei Balcani occidentali – Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro – rappresenta “una tappa fondamentale, non un punto di arrivo. Il valore della piattaforma si misurerà, in ultima analisi, in base al suo effettivo utilizzo. Il successo dipenderà dalla partecipazione delle banche e dei prestatori di servizi di pagamento, dalla qualità e dalla convenienza dei servizi offerti, nonché dalla fiducia di cittadini e imprese. Il nostro compito, ora, è fare dei pagamenti istantanei una realtà quotidiana in tutta la regione”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, a Palazzo Koch alla cerimonia per l’inaugurazione di Tips Clone con i governatori delle banche centrali di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro.

“Con l’ingresso di tutte e cinque le banche centrali, giunge a compimento il progetto che abbiamo avviato insieme”. Il governatore si è concesso una battuta fuori testo: “il progetto si è completato in tempo con la leggendaria puntualità italiana”, ha scherzato.

Quello presentato oggi “è un traguardo tecnico di rilievo, ma il suo significato va ben oltre l’ammodernamento dei sistemi di pagamento: riguarda gli scambi commerciali e la crescita economica, la resilienza e il futuro europeo dei Balcani occidentali. Perché le infrastrutture di pagamento contano Le infrastrutture di pagamento sono le arterie del sistema economico e finanziario: consentono ai lavoratori di ricevere lo stipendio, alle imprese di pagare i fornitori e agli intermediari finanziari di regolare le proprie posizioni. Quando funzionano bene – ha proseguito – passano inosservate. Eppure, è su di esse che poggia la fiducia nella moneta e nel sistema finanziario”.

“Il progresso tecnologico ne ha ampliato le potenzialità: oggi è possibile effettuare pagamenti istantanei e sicuri, in qualsiasi momento e a costi molto contenuti. Per le piccole imprese ciò significa gestire meglio i flussi di cassa; per le famiglie, effettuare le spese quotidiane in modo più semplice ed economico e accedere più agevolmente ai servizi finanziari. Le banche centrali – ha rilevato il numero uno di Bankitalia – investono nelle infrastrutture di pagamento proprio perché sono, a tutti gli effetti, beni pubblici. La loro disponibilità permette alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento di competere e di innovare, estendendo così all’intera economia i benefici del progresso tecnologico”.

Negli ultimi anni queste infrastrutture hanno assunto anche una nuova dimensione: in un mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche, sono diventate “strumenti di potere”. E “chi controlla l’accesso alle reti di pagamento dispone di una leva di influenza politica”. Per questo molti paesi cercano quindi di rafforzare la propria autonomia in questo campo. “Il rischio, però, è che ciascuno proceda per conto proprio, sviluppando infrastrutture separate e poco integrate. La vera sfida – è stato il messaggio chiave di Panetta – è conquistare maggiore autonomia senza rinunciare ai vantaggi dell’integrazione”.

E “Tips Clone dimostra che questa sfida può essere vinta. La piattaforma consente di effettuare pagamenti istantanei in moneta di banca commerciale nelle valute nazionali e in euro, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Si fonda sull’esperienza maturata dalla Banca d’Italia nello sviluppo e nella gestione di Tips (Target Instant Payment Settlement) per conto dell’Eurosistema e ne condivide gli elevati standard di resilienza e di continuità operativa. Tips Clone, però, non è soltanto una soluzione tecnologica: si regge su due pilastri”, ha spiegato.

“Il primo è la fiducia. Condividere un’infrastruttura significa poter contare gli uni sugli altri, su regole comuni e su istituzioni capaci di tener fede ai propri impegni. È stata questa fiducia a consentire alle banche centrali partecipanti di mettere in comune competenze e risorse e di realizzare insieme tecnologie avanzate, che sarebbe stato molto più difficile e costoso sviluppare da sole. Ne risultano pagamenti più efficienti e, al tempo stesso, una maggiore capacità di governare il proprio futuro”.

Il secondo pilastro “è un obiettivo comune: avvicinare i Balcani occidentali all’Unione europea. Questa regione è parte del futuro economico e politico dell’Europa e la sua integrazione risponde all’interesse strategico di tutti noi. Al vertice del Processo di Berlino, svoltosi il mese scorso in Montenegro, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indicato in TIPS Clone un contributo concreto al raggiungimento di questo obiettivo. È un impegno che accomuna tutte le istituzioni italiane e che la Banca d’Italia è orgogliosa di sostenere nell’esercizio delle proprie responsabilità e mettendo a disposizione le sue competenze”.

“L’integrazione europea non si costruisce soltanto con le dichiarazioni, ma con risultati concreti: istituzioni che collaborano, standard comuni che diventano prassi quotidiana, servizi che avvicinano cittadini e imprese. È proprio questo il contributo di Tips Clone – ha rivendicato Panetta -: la piattaforma accompagna le comunità dei pagamenti dei Balcani occidentali verso gli standard tecnici e operativi dell’Eurosistema, pur mantenendosi indipendente da TIPS. Rimane così aperta la possibilità di un futuro collegamento, nel pieno rispetto delle responsabilità di ciascuna autorità”.